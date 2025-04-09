Минцифры подготовило законопроект о поддержке и развитии "Почты России"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ разработало законопроект, предусматривающий ряд мер по поддержке и развитию АО "Почта России". Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

В частности, проектом предлагается определить "Почту России" уполномоченной организацией по доставке корреспонденции, счетов, газет и рекламных материалов в почтовые ящики многоквартирных домов.

При этом по решению собрания собственников жилья доставку почты могут осуществлять и другие операторы.

"Почта" также получит возможность приема электронных платежей без дополнительных комиссий со стороны кредитных организаций.

Кроме того, согласно проекту, все уведомления о почтовых отправлениях и платежах можно будет получать через личный кабинет на сайте и в приложении "Почты России" или на "Госуслугах".

Проектом также предлагается разрешить "Почте России" продажу безрецептурных лекарств, которые не требуют специальных условий хранения. "Это поможет гражданам в отдалённых уголках страны получать необходимую помощь", - поясняется в сообщении Минцифры РФ.

Кроме того, согласно проекту, маркетплейсы смогут доставлять товары через "Почту России" - отделения почтовой связи будут выполнять функцию ПВЗ.

"Нововведения направлены на модернизацию, повышение качества и доступности услуг, а также укрепление конкурентоспособности "Почты России", - говорится в сообщении Минцифры РФ.