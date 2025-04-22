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Индекс IMOEX2 на вечерней сессии превысил 3000п в ожидании новостей по урегулированию конфликта на Украине

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Индекс IMOEX2 на вечерней сессии во вторник превысил рубеж 3000 пунктов, продолжив позитивную динамику основных торгов на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования военного конфликта на Украине.

К 21:11 по Москве индекс IMOEX2 вырос до 3000,88 пункта (+2,5%) – максимум с начала апреля; лидируют в росте акции ПАО "Группа компаний ПИК" (+8,9%), "ВК" (+7,2%), АФК "Система" (+6,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+6,1%).

По итогам основных торгов во вторник индекс МосБиржи вырос до 2954,49 пункта (+1,1%).

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф позже на этой неделе посетит РФ для переговоров с российским руководством, заявила во вторник представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Спецпосланник Стив Уиткофф снова отправится в Россию позже на этой неделе, чтобы продолжить переговоры с Владимиром Путиным", - заявила она в ходе брифинга. Левитт отметила, что Уиткофф и президент США Дональд Трамп считают, что переговоры по Украине продвигаются в верном направлении.

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