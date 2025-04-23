Нефтесервисная Baker Hughes сократила чистую прибыль в I квартале на 12%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная компания Baker Hughes Co. зафиксировала снижение чистой прибыли в первом квартале 2025 года на 12%, при этом ее скорректированная прибыль выросла на 19% и превзошла прогноз.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $402 млн по сравнению с $455 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $0,4 с $0,45.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $0,51 на акцию с $0,43 на акцию годом ранее, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $0,47 на акцию.

Квартальная выручка Baker Hughes выросла менее чем на 1%, до $6,43 млрд. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $6,5 млрд.

Выручка Baker Hughes в сфере обслуживания нефтяных месторождений и производства оборудования в минувшем квартале уменьшилась на 8%, до $3,5 млрд. Доход в сегменте промышленных и энергетических технологий повысился на 11% - до $2,93 млрд.

Совокупный объем заказов Baker Hughes в минувшем квартале снизился на 14% по сравнению с четвертым кварталом, до $6,46 млрд.

С начала 2025 года капитализация Baker Hughes выросла на 16,2%.