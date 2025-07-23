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Baker Hughes во II квартале сократила выручку на 3%, лучше прогнозов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная компания Baker Hughes Co. нарастила чистую прибыль и сократила выручку во втором квартале 2025 года, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $701 млн по сравнению с $579 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до 71 цента с 58 центов.

Прибыль без учета разовых факторов составила 63 цента на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне 55 центов на акцию.

Квартальная выручка Baker Hughes опустилась на 3%, до $6,91 млрд с $7,14 млрд годом ранее при среднем прогнозе экспертов в $6,63 млрд.

Выручка в сфере обслуживания нефтяных месторождений и производства оборудования в минувшем квартале упала на 10% и составила $3,62 млрд. Доход в сегменте промышленных и энергетических технологий повысился на 5% - до $3,29 млрд.

Совокупный объем заказов Baker Hughes в прошедшем квартале вырос на 9% по сравнению с первым кварталом и снизился на 7% относительно второго квартала 2024 года, составив $7,03 млрд.

Baker Hughes США
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