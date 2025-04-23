Силуанов заявил о важности привязки мотивации менеджмента госкомпаний к росту капитализации

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В компаниях с госучастием должна быть создана система мотивации менеджмента, сфокусированная на росте капитализации, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Рост капитализации фондового рынка должен составить две трети от валового внутреннего продукта. Такая задача стоит, такую задачу поставил президент. Обеспечить такую динамику без выхода на рынок крупных госкомпаний невозможно, и цель тут не фискальная, это новое качество работы самих компаний, привлечение инвестиций на их развитие", - сказал министр, выступая на заседании расширенной коллегии Минфина в среду.

"Важно также создать систему долгосрочной мотивации менеджмента по капитализации компаний. И главная здесь цель - обеспечить повышение финансовой отдачи от вложенных государством в капитал средств. Соответственно, и поддержать новое качество работы таких компаний", - подчеркнул Силуанов.

Минфин в конце прошлого года анонсировал планы усовершенствовать систему мотивации менеджмента госкомпаний. Капитализация - "наиболее интегральный, комплексный показатель", который говорит акционерам, насколько эффективно осуществляется руководство деятельностью компании, отмечали в министерстве.

"Мы слышим, когда спрашиваем любых консультантов, что самое главное сделать для компаний с госучастием для того, чтобы им было интересно участвовать в IPO, размещать свои акции, они говорят – поменяйте систему мотивации менеджмента, то есть привяжите систему мотивации менеджмента к стоимости акций. Это звучит значительно легче, поверьте мне, чем это реализовать на самом деле. Эта задача оказалась, наверное, одной из самых сложных, чтобы провести все эти процедуры и принять необходимые решения. Над такими вариантами мы сейчас работаем", - говорил в начале апреля замминистра финансов Иван Чебесков.