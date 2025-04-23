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Финтех-подразделение Ozon размещает ЦФА на 3 млрд рублей

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - "Озон Капитал", холдинговая компания, объединяющая большинство финансовых сервисов группы Ozon, размещает три выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе ЦФА хаб, максимальный объем требований по каждому выпуску – 1 млрд руб., говорится в сообщении платформы.

Срок обращения – 6, 9 и 12 месяцев, доходность выпускаемых активов фиксированная и составляет 24%, 24,5% и 24% годовых соответственно.

Все выпуски адресованы физическим лицам. Стоимость одного ЦФА равна 1000 рублей.

Сбор заявок продлится с 23 апреля по 13 мая 2025 года по всем выпускам.

Приобрести ЦФА можно через приложение Озон банка, сообщал ЦФА хаб. Покупка доступна всем клиентам банка, прошедшим идентификацию по паспорту. Максимальный объем на данный момент – 600 тыс. рублей.

ЦФА – цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

"Блокчейн Хаб" ("дочка" "МТС") работает под брендом "ЦФА хаб". Компания была внесена в реестр операторов ЦФА-платформ Банка России в июле 2023 года.

Озон Капитал Ozon
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