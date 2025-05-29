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Финтех-подразделение Ozon размещает ЦФА на 3 млрд рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - "Озон Капитал", холдинговая компания, объединяющая большинство финансовых сервисов группы Ozon, размещает три новых выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе "ЦФА хаб", максимальный объем денежных требований по каждому выпуску - 1 млрд рублей, сообщила платформа.

Сроки обращения выпусков - 6, 9 и 12 месяцев, доходность активов фиксированная и составляет 23,5%, 23,7% и 24% годовых соответственно.

Все выпуски адресованы физическим лицам. Стоимость одного ЦФА равна 1 тысяче рублей.

Сбор заявок продлится до 12 июня 2025 года по всем выпускам.

Приобрести ЦФА можно через приложение Озон банка. Покупка доступна всем клиентам банка, прошедшим идентификацию по паспорту. Максимальный объем на данный момент - 600 тысяч рублей.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

Под брендом "ЦФА хаб" работает дочерняя компания "МТС" - "Блокчейн хаб". Компания была внесена в реестр операторов ЦФА-платформ Банка России в июле 2023 года.

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