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Цены производителей на бензин в РФ в марте снизились на 1% после 1,4% в феврале

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Снижение цен производителей на бензин в РФ в марте 2025 года продолжило замедляться и составило 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем после понижения на 1,4% в феврале, на 12,2% в январе, на 12,5% в декабре 2024 года, на 1,9% в ноябре и на 1,8% в октябре, сообщил Росстат.

До этого цены производителей на бензин в РФ росли: в сентябре - на 1,4%, в августе - на 4,9%, в июле - на 25%, в июне - на 0,7% после снижения на 7,9% в мае, повышения на 2,5% в апреле, на 16,1% в марте, на 12,2% в феврале, на 0,2% в январе 2024-го.

Марки бензина от АИ-81 до АИ-92 подешевели у производителей в марте 2025 года на 4,3% (в феврале был рост на 1,6%), от АИ-93 до АИ-95 – подорожали на 0,5% (в феврале - снижение на 1,8%), от АИ-96 до АИ-98 – на 0,7% (месяцем ранее - снижение на 3,4%), от АИ-98 и выше – подешевели на 8,3% (в феврале - на 13,0%).

Цены производителей на дизельное топливо в марте 2025 года выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем после понижения на 4,9% в феврале, на 6,0% в январе, на 3,3% в декабре 2024 года и на 1,1% в ноябре.

Ранее ДТ дорожало на 2,5% в октябре, на 0,9% в сентябре, на 1,2% в августе, на 0,3% в июле, дешевело на 1,3% в июне, росло в цене на 0,3% в мае, на 9,6% в апреле, на 11,9% в марте. В феврале прошлого года цены производителей на ДТ уменьшились на 3,9%, в январе 2024-го - на 4%.

Потребительские цены на бензин в РФ в марте выросли на 0,6%, на дизтопливо - на 0,1%, сообщалось ранее.

В марте 2025 года по сравнению с февралем цены производителей на нефть снизились на 13,3% (по сравнению с декабрем 2024 года снижение на 8,3%); снижение тарифов на ее перекачку трубопроводным транспортом составило 1,3% (по сравнению с декабрем 2024 года - рост на 0,2%).

Как сообщалось, по итогам 2024 года цены производителей на бензин повысились в РФ на 38,9%, на дизтопливо - на 3,6%.

Росстат АИ-92 АИ-95
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