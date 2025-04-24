ВТБ спрогнозировал рост рынка сбережений физлиц в 2025 году на 20%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ прогнозирует рост рынка сбережений физических лиц в 2025 году на 20% до 69 трлн рублей, при этом ВТБ планирует расти выше рынка, заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

"Мы пересмотрели свой прогноз по объемам рынка в большую сторону до конца года: теперь оцениваем его в 69 трлн (ранее ожидали 68 трлн). Даже в случае поступательного снижения ключевой ставки во второй половине этого года быстрого возврата к потребительской модели поведения не случится", - сказал Горшков.

"Мы при этом планируем, как в прошлом году, расти, опережая рынок. Если рынок вырастет на 20%, то портфель сбережений банка вырастет на 27%. У нас по состоянию на конец апреля почти 11 трлн руб. пассивов и на конец года мы прогнозируем 13,5 миллионов пассивов", - добавил он.

По прогнозам ВТБ, несмотря на снижение ставок по вкладам в российских банках, уже по итогам первого полугодия портфель привлеченных средств физлиц на рынке может увеличиться на 6,1% до 61 трлн рублей. Во втором полугодии темп роста традиционно будет выше.

Всего за текущий год ВТБ планирует привлечь 523 тыс. новых вкладчиков.

Сейчас более 60% вкладов, открытых в ВТБ, имеют ставку 20% и выше. Наиболее востребованными сроками остаются 6 и 12 месяцев.

