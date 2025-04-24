Переводы между своими счетами в разных банках в I кв. составили 40% от всех переводов в СБП

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Переводы средств между своими счетами в разных банках через Систему быстрых платежей (СБП) в первом квартале 2025 года составили 40% от всех переводов в СБП, говорится в сообщении ЦБ.

Всего в I квартале через СБП было проведено 4,1 млрд операций (из них 2,9 млрд операций - переводы), что в 1,6 раза больше по сравнению с показателем прошлого года. Объем операций вырос в 2,1 раза - до 22,6 трлн руб. Количество операций в сутки составило 45 млн по сравнению с 27 млн годом ранее.

Объем переводов через СБП в I квартале составил 20,2 трлн руб., что в 2,2 раза больше по сравнению с I кв. 2024 года. Средняя сумма перевода составила 7 тыс. рублей.

Количество операций по оплате товаров и услуг через СБП в первом квартале выросло в 1,7 раза г/г и составило 1,2 млрд операций. Объем таких операций увеличился в 1,6 раза - до 2 трлн руб. Доля покупок товаров и услуг в общем количестве операций в СБП составила 29%.

Количество и сумма переводов юридических лиц гражданам (например, страховые выплаты, выплаты от брокеров и прочие) увеличились до 52 млн выплат на сумму 377 млрд руб, что в 1,4 и 2,3 раза соответственно превышает аналогичные показатели предыдущего года.

Количество предприятий торговли и сервиса, принимающих оплату через СБП, в первом квартале составило 2,4 млн единиц. против 1,8 млн в I квартале 2024г. Количество МСП в СБП превысило 1,9 млн, что составляет 29% от общего числа МСП.

В I квартале 2025 года переводами в СБП воспользовались 7 из 10 жителей РФ, оплатой товаров и услуг - 5 из 10. В среднем гражданин в отчетном квартале совершил 29 переводов и оплатил через СБП 17 покупок.

Система быстрых платежей - сервис Банка России, который был запущен в феврале 2019 года. СБП позволяет по номеру телефона переводить средства между своими счетами в разных банках и на счета других клиентов по номеру телефона, оплачивать товары и услуги, получать возвраты в случае отказа от покупки или выплаты от компаний клиенту в виде перевода на брокерский счет, страховые выплаты и т.д., а а также совершать переводы между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, и проводить выплаты в пользу государства.

Кешбэк при оплате через СБП мгновенно поступает человеку на счет после покупки. В первом квартале 2025 года люди получили таких выплат на сумму около 500 млн рублей. Всего за последний год покупателям перечислено 4 млрд рублей кешбэка.