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Торговля водкой в магазинах и общепите РФ в I кв. снизилась на 8,3%, вином - на 4,6%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Розничная продажа водки в РФ (с учетом предприятий общественного питания) в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 8,3%, до 17,229 млн декалитров (дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Коньяка было продано на 13,2% меньше - 3,128 млн дал. В то же время продажи ликеро-водочных изделий увеличились на 10,5%, до 4,28 млн дал.

Всего в январе-марте реализовано 28,105 млн дал спиртных напитков (крепостью выше 9 градусов), что на 5,7% больше, чем годом ранее.

Снизились продажи и в винодельческом секторе. Так, виноградных вин было реализовано 13,169 млн дал, что на 4,6% меньше, чем в первом квартале прошлого года, игристых (шампанских) вин - 5,235 млн дал (на 9,1% меньше), ликерных вин - 268,5 тыс. дал (на 9,6% меньше). Виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом продано 395,4 тыс. дал, что на 9,6% меньше прошлогоднего. Продажи таких напитков без этилового спирта снизились в 2,5 раза, до 69,5 тыс. дал.

Наиболее резкое падение продаж - более чем в 9 раз, до 495,9 тыс. дал - отмечено в секторе слабоалкогольных напитков.

Всего алкогольной продукции (за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи) за три месяца было продано 48,545 млн дал, что на 16,2% меньше, чем годом ранее.

Росалкогольтабакконтроль
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