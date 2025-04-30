В России розничные продажи пива снизились на 13% из-за изменения правил учета

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В России розничная продажа пива в первом квартале 2025 года составила 137,191 млн декалитров (дал), что на 13% меньше, чем годом ранее, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Продажи пивных напитков выросли на 2%, до 20,711 млн дал.

Всего в "пивном секторе" было продано 157,902 млн дал продукции, что на 11,3% меньше прошлогоднего.

Как объяснили в Росалкогольтабакконтроле, "снижение по пиву носит технический характер, связанный с изменением структуры учета".

Спрос на другие продукты брожения был выше. Так, продажи сидра, пуаре и медовухи выросли на 13,6%, до 2,64 млн дал.