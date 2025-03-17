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Продажи игристых вин в РФ начали снижаться

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Розничные продажи игристых (шампанских) вин, которые долгое время демонстрировали стабильный рост, вплоть до двузначных показателей, начали снижаться.

Как сообщает Росалкогольтабакконтроль, в январе-феврале этих вин было продано 3,4 млн декалитров (дал), что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Продажи ликерных вин упали на 4,9%, до 179,1 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом - на 5,2%, до 259,8 тыс. дал, без этилового спирта - более чем в два раза, до 46 тыс. дал.

В то же время продажи тихих вин выросли на 1,6%, до 8,5 млн дал.

Росалкогольтабакконтроль также сообщил, что в январе-феврале было продано 11,5 млрд дал водки, что на 5,1% меньше, чем годом ранее. Продажи коньяка снизились на 10,7%, до 2,1 млн дал, ликеро-водочных изделий выросли на 14,8%, до 2,8 млн дал. Всего спиртных напитков было продано 18,7 млн дал, что на 2,2% меньше, чем в январе-феврале прошлого года.

Наиболее резкое снижение продаж - почти в 9 раз, до 330,6 тыс. дал - отмечено в секторе слабоалкогольных напитков.

Всего алкогольной продукции (за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи) за два месяца было продано 32,05 млн дал, что на 12,2% меньше, чем годом ранее.

Росалкогольтабакконтроль
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