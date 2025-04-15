Поиск

Продажи практически всех алкогольных напитков в РФ в I квартале снизились

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Розничные продажи практически всех алкогольных напитков, за исключением ликероводочных изделий, в РФ в первом квартале этого года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Росалкогольтабакконтроль, водки в январе-марте было продано 17 млн декалитров (дал), что 7,2% меньше, чем годом ранее, коньяка - 3,1 млн дал (на 12,6% меньше). В то же время продажи ликероводочных изделий выросли на 12,3%, до 4,2 млн дал.

Всего в первом квартале спиртных напитков было продано 27,7 млн дал, что на 4,4% меньше, чем год назад.

Падают продажи и в винодельческом секторе. Так, виноградных вин было реализовано 12,98 млн дал, что на 2% меньше, чем в первом квартале прошлого года, игристых (шампанских) вин - 5,1 млн дал (на 4,9% меньше), ликерных вин - 266,7 тыс. дал (на 8,8% меньше). Снизился интерес покупателей и к виноградосодержащим напиткам с этиловым спиртом, их продано 385,7 тыс. дал, что 9,1% меньше прошлогоднего. Продажи таких напитков без этилового спирта снизились в 2,5 раза, до 66,9 тыс. дал.

Наиболее резкое падение продаж - в 9,3 раз, до 490,8 тыс. дал - отмечено в секторе слабоалкогольных напитков.

Всего алкогольной продукции (за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи) за три месяца было продано 48,9 млн дал, что на 14,7% меньше, чем годом ранее.

Росалкогольтабакконтроль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Обвал породы произошел на шахте "Садкинская" в Ростовской области

Военная операция на Украине

115 украинских беспилотников сбили за ночь над регионами РФ

ЦБ РФ отозвал лицензию у Промтрансбанка

Военная операция на Украине

Курск подвергся массированной атаке беспилотников

Лавров заявил, что Россия не разрушала инструменты контроля над вооружениями

Лавров заявил, что Россия не разрушала инструменты контроля над вооружениями

Суд в Москве отправил американца Татера на принудительное лечение

Суд в Москве отправил американца Татера на принудительное лечение

Что произошло за день: понедельник, 14 апреля

Минобрнауки РФ предложило убрать ответы на тесты для иностранцев по русскому языку

Суд в Екатеринбурге удовлетворил иск о ликвидации "Фонда Ройзмана"

Российские заводы американской Silgan перешли в управление Адыгеи

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6190 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе386 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });