Продажи практически всех алкогольных напитков в РФ в I квартале снизились

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Розничные продажи практически всех алкогольных напитков, за исключением ликероводочных изделий, в РФ в первом квартале этого года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Росалкогольтабакконтроль, водки в январе-марте было продано 17 млн декалитров (дал), что 7,2% меньше, чем годом ранее, коньяка - 3,1 млн дал (на 12,6% меньше). В то же время продажи ликероводочных изделий выросли на 12,3%, до 4,2 млн дал.

Всего в первом квартале спиртных напитков было продано 27,7 млн дал, что на 4,4% меньше, чем год назад.

Падают продажи и в винодельческом секторе. Так, виноградных вин было реализовано 12,98 млн дал, что на 2% меньше, чем в первом квартале прошлого года, игристых (шампанских) вин - 5,1 млн дал (на 4,9% меньше), ликерных вин - 266,7 тыс. дал (на 8,8% меньше). Снизился интерес покупателей и к виноградосодержащим напиткам с этиловым спиртом, их продано 385,7 тыс. дал, что 9,1% меньше прошлогоднего. Продажи таких напитков без этилового спирта снизились в 2,5 раза, до 66,9 тыс. дал.

Наиболее резкое падение продаж - в 9,3 раз, до 490,8 тыс. дал - отмечено в секторе слабоалкогольных напитков.

Всего алкогольной продукции (за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи) за три месяца было продано 48,9 млн дал, что на 14,7% меньше, чем годом ранее.