Юлия Высоцкая стала акционером 8 компаний, работающих под брендом аптек "Планета здоровья"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая получила по 25% уставного капитала в пермских ООО "Арктик", ООО "Азон", ООО "Аптека 59", ООО "Витекс", ООО "Блик", ООО "Дион", ООО "Велс" и московской ООО "Группа "Торро", которые занимаются розничной продажей лекарств в аптеках.

Данные о новом совладельце внесены в ЕГРЮЛ 22, 23 и 24 апреля.

Остальные 75% в каждом юридическом лице принадлежат бизнесмену Александру Броварцу.

По данным на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС), ООО "Фармацевтическая компания "Опека" (Пермь, единственным владельцем является Броварец) предоставила этим компаниям лицензию на использование товарного знака "Планета здоровья".

По данным "Коммерсанта", покупателем долей в "Арктик", "Азон" и "Аптека 59" является актриса и ведущая телепередачи "Едим дома", жена кинорежиссера Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая. Представитель Высоцкой подтвердил "Коммерсанту" эту информацию.

Как пишет газета, стратегической целью партнерства является создание нового формата аптек, предполагающего продажу не только лекарств, но и продуктов питания, спортивных товаров, косметики, посуды. Кроме того, в сети появится возможность получить информационную поддержку, консультацию врача и составить рацион персонального питания.

Согласно финотчетности, совокупная выручка восьми компаний за 2024 год, где Высоцкая приобрела доли, составляет 22 млрд рублей, чистая прибыль - 1,2 млрд рублей.

"Планета здоровья" - основанная в Перми сеть аптек. Аптеки под этим брендом также работают в Ленинградской и Московской областях, Приморском, Хабаровском и Пермском краях, а также в Екатеринбурге, Кирове, Казани, Сыктывкаре, Твери, Новосибирске, Ижевске, Сургуте, Нижневартовске, Сочи, Тюмени и некоторых других городах России.