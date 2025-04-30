Юлия Высоцкая получила доли еще в нескольких юрлицах аптечной сети "Планета здоровья"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая получила по 25% уставного капитала в еще пяти пермских компаниях, которые занимаются розничной продажей лекарств в аптеках под брендом "Планета здоровья" - ООО "Лето", ООО "Парк", ООО "Лекси", ООО "Леск" и ООО "Карсилс".

Данные о новом совладельце внесены в ЕГРЮЛ 29 апреля.

Остальные 75% в каждом юридическом лице принадлежат бизнесмену Александру Броварцу.

Как сказано на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС), ООО "Фармацевтическая компания "Опека" (Пермь, единственным владельцем является Броварец) предоставила этим компаниям лицензию на использование товарного знака "Планета здоровья".

Ранее в апреле Высоцкой стали принадлежать аналогичные по размеру доли в пермских ООО "Арктик", ООО "Азон", ООО "Аптека 59", ООО "Витекс", ООО "Блик", ООО "Дион", ООО "Велс" и московской ООО "Группа "Торро". В этих компаниях Броварцу принадлежат доли по 75% и эти же компании работают с использованием товарного знака "Планета здоровья".

Таким образом, Высоцкой принадлежат доли в уставном капитале уже в 13 компаниях, связанных с аптечной сетью "Планета здоровья".

По данным ЕГРЮЛ, помимо указанных компаний, Броварец владеет еще семью пермскими фирмами, которые продают лекарства в аптечной сети этого бренда - это ООО "Ронна", ООО "Фаэлит", ООО "Полифарм", ООО "Тога", ООО "Юнити", ООО "Спот" и ООО "Реон".

"Коммерсантъ" сообщал, что покупателем долей в "Арктик", "Азон" и "Аптека 59" является актриса и ведущая телепередачи "Едим дома", жена кинорежиссера Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая. Представитель Высоцкой подтвердил "Коммерсанту" эту информацию.

Стратегической целью партнерства газета назвала создание нового формата аптек, предполагающего продажу не только лекарств, но и продуктов питания, спортивных товаров, косметики, посуды. Кроме того, в сети появится возможность получить информационную поддержку, консультацию врача и составить рацион персонального питания.

"Планета здоровья" - основанная в Перми сеть аптек. Аптеки под этим брендом также работают в Ленинградской и Московской областях, Приморском, Хабаровском и Пермском краях, а также в Екатеринбурге, Кирове, Казани, Сыктывкаре, Твери, Новосибирске, Ижевске, Сургуте, Нижневартовске, Сочи, Тюмени и некоторых других городах России.