Сбербанк в I квартале сократил корпоративные кредиты по МСФО на 1%, розничные – на 0,5%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк в первом квартале сократил корпоративное кредитование на 1%, розничное – на 0,5%, говорится в пресс-релизе банка по итогам отчетности по МСФО.

Совокупный кредитный портфель с начала года вырос на 0,5% (без учета изменения валютных курсов) и составил 45,4 трлн рублей, в номинальном выражении портфель снизился на 1%.

Без учета валютной переоценки корпоративный кредитный портфель вырос за квартал на 1,3% и составил 27,5 трлн рублей. Доходность корпоративных кредитов увеличилась на 102 базисных пунктов (б.п) с начала года – до 17,4%.

В первом квартале банк выдал 4 трлн рублей корпоративных кредитов при сохранении стабильного качества портфеля.

Кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ) составил 7 трлн рублей, увеличившись на 4,8% с начала года, а доля Сбера на рынке кредитования МСБ выросла до 46,5%.

Розничный кредитный портфель снизился на 0,5% с начала года (без учета секьюритизации жилищных кредитов) и составил 18 трлн рублей. Доходность розничных кредитов выросла на 124 б.п. с начала года, до 18,6%.

Ипотечный портфель вырос на 0,4% (без учета секьюритизации) и составил 11,1 трлн рублей. Выдачи ипотечных кредитов составили 365 млрд рублей в первом квартале.

Портфель потребительских кредитов снизился на 5,8% за квартал до 3,8 трлн рублей. Выдачи потребительских кредитов составили 221 млрд рублей.

Портфель кредитных карт увеличился на 4,9% за квартал и превысил 2,4 трлн рублей. Число держателей кредитных карт выросло на 0,5% с начала года до 26,8 млн.

Портфель автокредитов снизился на 3,2% за квартал, составив 583 млрд рублей.

Средства юридических лиц выросли на 0,6% за квартал (+2,3% без учета валютной переоценки), превысив 16,8 трлн рублей. Стоимость средств юридических лиц выросла на 42 б.п. до 14,4%.

Средства физических лиц превысили 28,3 трлн рублей, показав рост на 2% за квартал (+3,3% без учета валютной переоценки). Стоимость средств физических лиц выросла на 166 б.п., до 11%.