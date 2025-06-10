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Сбербанк в мае нарастил корпоративное и розничное кредитование

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк в мае нарастил корпоративное кредитование по РСБУ на 0,5% (после нулевой динамики в апреле), говорится в сообщении банка.

Розничное кредитование в мае выросло также на 0,5% после роста на 0,3% в апреле.

Корпоративный кредитный портфель с начала 2025 года снизился на 1,4% (вырос на 1,5% без учета валютной переоценки) и составил 27,4 трлн руб. За месяц корпоративным клиентам было выдано 1,6 трлн руб. кредитов.

Розничный кредитный портфель с начала года вырос на 0,6% (рост на 1% с начала года без учета цессии по автокредитам) и составил 17,6 трлн руб. Частным клиентам в мае был выдан максимальный с начала года объем кредитов - на 320 млрд руб., большая часть из которых пришлась на ипотечные кредиты по госпрограммам.

Портфель ипотеки в мае увеличился на 0,9% за месяц после роста на 0,8% в апреле. С начала года портфель показал рост на 1,8%, до 11,2 трлн руб. В мае банк выдал 190 млрд руб. ипотечных кредитов.

Портфель потребительских кредитов в мае продолжил снижение и сократился на 1,9% (-2,2% в апреле) на фоне сохраняющихся высоких ставок в экономике и регуляторных ограничений, отмечает банк. С начала года портфель снизился на 10,1% и на конец мая составил 3,5 трлн руб., выдачи в мае - 82 млрд руб.

Портфель кредитных карт прибавил 1,3% за май и 6,5% с начала года и составил 2,4 трлн руб.

Доля просроченной задолженности сохранилась на уровне 2,5% на конец мая.

Средства физических лиц в мае составили 29,1 трлн руб., снизившись на 0,3% за месяц на фоне высокой базы апреля, когда были досрочно зачислены социальные выплаты перед майскими праздниками, отмечает Сбербанк. С начала 2025 года рост средств частных клиентов составил 5,4% (6,6% без учета валютной переоценки).

Средства юридических лиц увеличились на 5,6% в мае (рост на 6,2% без учета валютной переоценки) - до 12,1 трлн руб. С начала года снижение средств корпоративных клиентов составило 8% (-4,1% с начала года без учета валютной переоценки).

Сбербанк
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