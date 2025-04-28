Yellow Cake ждут сохранения волатильности цен на уран в ближайшей перспективе

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Мировые спотовые цены на уран в I квартале 2025 года снизились на 11,7%, до $64,45 за фунт с уровней начала года, но к концу апреля укрепились до $66,85 за фунт, сообщил в отчете британский инвестфонд Yellow Cake, специализирующийся на инвестициях в уран.

Откат цен за прошедший квартал был связан с геополитическими неопределенностями, прежде всего с торговой политикой США, которая включает в себя потенциальные пошлины на ядерное топливо. По состоянию на конец I квартала 2025 года исключения для природного урана, услуг по его конверсии и обогащению оставались в силе. Однако ситуация остается нестабильной, отмечает Yellow Cake в отчете.

В то время как долгосрочный спрос на уран остается очень сильным, повышенная волатильность на спотовом рынке сохранится в ближайшей перспективе. Активность на спотовом и срочном рынках возобновится, как только появится ясность относительно масштаба и продолжительности действия пошлин, ожидают в Yellow Cake.

Ранее инвестфонд прогнозировал на 2025 г. рост объемов срочных контрактов на рынке урана, особенно среди атомных компаний в США, Азии, Тихоокеанском регионе, а также увеличение объемов торгов ураном в 2025 г., что может привести к волатильности цен.