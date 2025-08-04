Уран подешевел до $71,5 за фунт с июньских максимумов

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Цены на уран снизились с июньских максимумов в $79 за фунт до $71,5 за фунт при отсутствии покупок со стороны профильных фондов, сообщает Trading Economics.

В июне Sprott Physical Uranium Trust (крупнейший в мире урановый фонд) сообщил о покупке для нового фонда физического урана на сумму около $200 млн, после чего уран вырос в цене до $76-79 за фунт, максимальных уровней с ноября-декабря 2024 г. Но после объявления об этой сделке цены на уран начали снижаться.

Восстановление цен на уран с уровней в $65 за фунт в феврале 2025 года началось в апреле-мае 2025 года после того, как правительство США дало понять, что поддержит внутренние мощности по обогащению урана, сократит регулирование отрасли, ускорит выдачу лицензий на реакторы, а также сохранит торговые ограничения для основных экспортеров ядерного топлива. Спрос также поддержали энергоемкие центры обработки данных, сообщало ранее Trading Economics.

Yellow Cake (британский инвестфонд, специализирующийся на инвестициях в уран) прогнозировал на 2025 году рост объемов срочных контрактов на рынке урана, особенно среди атомных компаний в США, Азии, Тихоокеанском регионе, а также увеличение объемов торгов ураном в 2025 году, что может привести к волатильности цен.

Откат цен на уран в I квартале 2025 года был связан с геополитическими неопределенностями, прежде всего с торговой политикой США, сообщал Yellow Cake.

В средней и долгосрочной перспективе ожидается рост рыночных цен на уран, связанный с дополнительным инвестиционным спросом и сокращением ликвидной части вторичных источников. На долгосрочном горизонте прогнозируется ускорение роста цен в связи с повышением спроса на уран по мере ввода новых АЭС в Китае, Индии и других странах, сообщал ранее "Атомэнергопром" (входит в "Росатом").