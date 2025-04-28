Совет директоров "Татнефти" может обновиться на 20%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Кандидатами в совет директоров "Татнефти" стали 3 новых и 12 прежних участников совета, сообщается в материалах компании к годовому собранию акционеров.

Новыми претендентами в совет директоров стали: ректор "Альметьевского государственного технологического университета "Высшая школа нефти" Александр Дьяконов, министр земельных и имущественных отношений Татарстана Азат Кадыров и министр финансов республики Марат Файзрахманов.

Также кандидатами в совет директоров стали его действующие участники: генеральный директор Наиль Маганов, заместитель генерального директора по стратегическому развитию Нурислам Сюбаев, первый заместитель генерального директора по разведке и добыче нефти и газа Рустам Халимов, ветеран труда Рафаиль Нурмухаметов.

Кроме того, в списке претендентов действующие сейчас директора компании: замглавы "Связьинвестнефтехима" по взаимодействию с госорганами Радик Гайзатуллин, помощник главы Татарстана Ренат Галиев, генеральный директор АО "Связьинвестнефтехим" Валерий Сорокин, помощник главы Татарстана по вопросам нефтяной промышленности Шафагат Тахаутдинов. В качествен независимых директоров предлагаются текущие участники совета - управляющий директор компании G Petroconsulting Ltd. Ласло Гереч, генеральный директор ООО "Ледокат" Сергей Неклюдов, а также директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук Валерий Крюков.

Президент Татарстана Рустам Минниханов входит в совет директоров по праву "золотой акции".