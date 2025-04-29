Минфин предложил обнулить НДС при реализации концентратов драгметаллов для аффинажа

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Минфин предлагает обнулить НДС при реализации руды и концентратов драгметаллов аффинажным предприятиям, сообщила пресс-служба ведомства. Такие предложения содержатся в подготовленном министерством законопроекте для реализации положений основных направлений налоговой политики.

"Установление нулевого НДС при реализации руды, концентратов и других промышленных продуктов, содержащих драгоценные металлы, налогоплательщиками, осуществляющими добычу драгоценных металлов, аффинажным организациям, имеющим право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, для аффинажа", - говорится в сообщении Минфина.