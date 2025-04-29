ГК "Монополия" в 2024 году увеличила выручку по МСФО на 15% до 60 млрд рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Выручка цифровой логистической платформы "Монополия" по МСФО в 2024 году выросла на 15% до 60,2 млрд рублей. Ее увеличение было обеспечено развитием бизнеса группы в asset-light сегментах, в то время как перевозки собственным парком не показали роста на фоне снижения тарифов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

В общей структуре выручки 22,3 млрд руб. (+5% г/г) было сформировано топливным процессингом и дополнительными сервисами с собственным приложением (сегмент "Монополия Мультисервис"); еще 18,1 млрд руб. (+19% г/г) – перевозками грузов привлеченным парком перевозчиков, работающих на платформе ("Монополия Грузы"). Наиболее динамичный рост выручки показал сегмент перевозок грузов с помощью водителей-предпринимателей, получивших транспорт в лизинг ("Монополия Бизнес") – на 75% до 9,3 млрд руб. Таким образом, более 80% выручки группы пришлось на растущие asset-light сегменты, в то время как выручка от перевозок собственным парком (сегмент "Монополия Тракинг") за прошлый год не показала роста. В группе отмечают, что это было обусловлено и рыночной ситуацией, и приоритетом компании стимулировать развитие именно в "легких сегментах" для оптимизации затрат и возможностей масштабирования.

Валовая прибыль группы снизилась на 15,4% до 4,4 млрд рублей и была сформирована в основном "легкими" сегментами. Как отмечают в "Монополии", динамика была связана в том числе со снижением показателей в сегменте перевозок собственным парком из-за низких тарифов на автоперевозки.

Чистый долг группы за прошлый год не изменился, оставшись на уровне 13,5 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA составило 4,9х по сравнению с 3,9х на конец прошлого года.

"Компания реализует свой масштабный инвестиционный план по развитию платформы: это вложения в развитие продукта и технологий, а также приобретения целевых активов, например, SaaS-системы "Умная логистика". Отметим, что рыночная стоимость техники, которая принадлежит компании, превышает размер долга и составляет 17 млрд руб. План по снижению долговой нагрузки в том числе связан с продажей транспорта сторонним перевозчикам, которые впоследствии будут работать на платформе, генерируя дополнительную выручку", - отметили в пресс-службе "Монополии".

На финансовые показатели компании в прошлом году повлияли возросшие процентные расходы, рост амортизации из-за признания по справедливой стоимости основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, полученных через сделки M&A по приобретению Globaltruck и "Умной логистики", а также снижение валовой прибыли от перевозок собственным.

"Онлайн-рынок автомобильных грузоперевозок в России в 2024 году составил 183 млрд рублей, и, по оценкам экспертов, к 2028 году он утроится. Тем не менее уровень цифровизации рынка пока невысок. Хотя наш опыт и показатели показывают востребованность и потенциал цифровой платформенной модели: число перевозчиков и грузовладельцев на нашей платформе растет двухзначно, и "легкие" сегменты - перевозки сторонними компаниями и водителями, дополнительные сервисы - вносят самый большой вклад в увеличение выручки и валовой прибыли. Мы уверены, что за платформенной моделью будущее логистического рынка России, и продолжим развивать ее, реализуя нашу масштабную программу инвестиций, для которой мы привлекаем средства с рынка и строим перспективные отношения с инвестсообществом", - отметил сооснователь и глава совета директоров АО "Монополия" Илья Дмитриев.

Количество активных клиентов-грузоперевозчиков на платформе "Монополия" в 2024 году увеличилось до 5,5 тыс. (+45,9%), активных транспортных средств - до 30,8 тыс. шт. (+41,6%), активных клиентов-грузовладельцев - до 1,6 тыс. (+21,4%).

Число выполненных заказов на платформе за прошлый год выросло до 447 тыс. (+5%).

Количество грузовиков, переданных водителям-предпринимателям (сегмент "Монополия Бизнес"), стало в 1,5 раза больше - 1,093 тыс. шт.

Компания отдельно отмечает результаты приобретенной SaaS-системы "Умная логистика": оборот, генерируемый ее клиентами, в прошлом году составил 179 млрд руб. (+29% г/г). Платной подпиской "Умной логистики" пользуются 6,416 тыс. компаний (+43%).