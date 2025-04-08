"ВИМ Инвестиции" войдут в капитал ГК "Монополия" в рамках допэмиссии на 3-5 млрд рублей

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Логистическая онлайн-платформа грузоперевозок "Монополия" планирует привлечь 3-5 млрд рублей в рамках допэмиссии, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к сделке.

По словам одного из источников, компанию оценили в 28 млрд рублей. Из этой суммы 10-15% вложат инвестфонд "ВИМ Инвестиции" (ранее "ВТБ Капитал") и HNWI (High Net Worth Individuals - физические лица, владеющие высоколиквидными активами на сумму более $1 млн). Собеседник издания отмечает, что сделка уже структурирована и будет закрыта после согласования всех формальных процедур с регуляторами во втором квартале этого года.

Второй источник, знакомый с ходом сделки, подтверждает, что "ВИМ Инвестиции" планирует инвестировать в капитал "Монополии" около 3 млрд рублей. По его утверждению, средства пойдут на развитие IT-продукта и снижение долговой нагрузки, которую компания сформировала, реализуя стратегию M&A (сделок слияний и поглощений). Группа в 2024 году приобрела логистическую SaaS-платформу (Software as a Service - модель предоставления софта через облако) "Умная логистика", а в 2023 году - FTL-перевозчика Globaltruck.

Представители "Монополии" и "ВИМ Инвестиций" отказались от комментариев.

По словам источника РБК, знакомого с ходом сделки, цель этого инвестиционного раунда - "завершить трансформацию "Монополии" в asset light-модель в преддверии планируемого публичного размещения на "Мосбирже"".

Другой источник издания на финансовом рынке говорит, что сделка будет структурирована через два закрытых паевых инвестфонда (ЗПИФ) "ВИМ Инвестиций". "Ожидается, что в итоге cash in сделка может составить около 3-5 млрд рублей, или 10-15%, при оценке 28 млрд рублей. Полученные средства компания может использовать, с одной стороны, на погашение долга, с другой - на развитие технологической составляющей платформы, в частности - на расширение IT-команды, развитие новых продуктов, в том числе на основе big data", - сообщил он.