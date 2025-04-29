РФ в I квартале увеличила экспорт моллюсков на 15% до 3,1 тыс. т

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - РФ в первом квартале этого года экспортировала более 3,1 тыс. тонн каракатиц, мидий, кальмаров, осьминогов и гребешков, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Основным покупателем моллюсков стал Китай, на который пришлось 74% экспорта.

Доля Белоруссии в поставках из РФ составила 16%, Республики Корея – 5%.