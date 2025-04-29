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Сводный индекс доверия в еврозоне в апреле упал сильнее прогноза

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в апреле опустился до 93,6 пункта по сравнению с пересмотренными 95 пунктами месяцем ранее, говорится в отчете Европейской комиссии.

Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение до 94,5 пункта с объявленного ранее мартовского уровня в 95,2 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индикатора в апреле совпало с уровнем декабря прошлого года, которое было минимальным с октября 2023 года.

Индекс доверия в промышленном секторе еврозоны в текущем месяце снизился до минус 11,2 пункта с минус 10,7 пункта в марте, в сфере услуг - до 1,4 пункта с 2,2 пункта, в сфере розничной торговли - до минус 8,9 с минус 7 пунктов.

Индикатор потребительского доверия упал до минус 16,7 пункта с минус 14,5 пункта в прошлом месяце.

Индикатор инфляционных ожиданий среди европейцев в апреле поднялся до 29,6 пункта против 24,5 пункта месяцем ранее. Это самый высокий уровень с ноября 2022 года.

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