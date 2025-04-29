Поиск

Бывший гендиректор ж/д оператора "Атлант" Винников возглавил ПГК

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший железнодорожный оператор в России ОАО "Первая грузовая компания" (ПГК) сменило генерального директора, новым руководителем назначен Алексей Винников, сообщила компания.

Предыдущий глава ПГК Олег Романов (возглавил ПГК в августе 2024 г. - ИФ) продолжит работать в компании на позиции первого заместителя генерального директора.

"Основными задачами Алексея Винникова станут укрепление позиций ПГК на рынке грузовых железнодорожных перевозок и формирование стратегии развития компании на ближайшие годы", - сообщает ПГК.

До прихода в ПГК Винников возглавлял железнодорожного оператора ООО "Атлант".

Ранее в апреле источники на транспортном рынке сообщили "Интерфаксу", что Винников вскоре может возглавить ПГК.

ПГК была создана в 2007 году, затем выделена из состава ОАО "РЖД" в рамках реформы. В 2011 году 75% минус две акции приобрела структура Владимира Лисина за 125,5 млрд рублей. В 2012 году, выкупив у РЖД оставшийся пакет за 50 млрд рублей, холдинг Лисина консолидировал 100% оператора.

В ноябре 2023 года ПГК у структур владельца НЛМК Владимира Лисина выкупило АО "Аврора Инвест".

В сентябре 2024 года глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2024 сообщил журналистам, что ВТБ приобрел ПГК. В декабре 2024 года ВТБ вышел из капитала АО "Аврора Инвест", владеющей ПГК. "100% компании, которая изначально рассматривалась как инвестиционный актив, продано с хорошей прибылью для банка. Сделка закрыта. Покупателя мы не раскрываем", - сообщил банк.

В парке ПГК около 90 тыс. единиц подвижного состава, в основном полувагонов и крытых вагонов, а также фитинговых платформ. В рейтинге железнодорожных операторов INFOLine Rail Russia Top по итогам I квартала 2024 года ПГК занимала первое место по объему грузовых перевозок и по величине грузооборота – 29,8 млн тонн и 60 млрд тонно-километров соответственно.

ПГК ОАО "Первая грузовая компания" Алексей Винников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Совет директоров ММК рекомендовал не выплачивать дивиденды за II полугодие 2024 г.

Fortum не планирует возвращаться в Россию

Fortum не планирует возвращаться в Россию

Старт вечерней сессии на срочном рынке Мосбиржи задерживается

Свыше 60% американцев считают, что пошлины скорее принесут США убытки

Свыше 60% американцев считают, что пошлины скорее принесут США убытки
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6281 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне116 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });