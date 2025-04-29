Бывший гендиректор ж/д оператора "Атлант" Винников возглавил ПГК

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший железнодорожный оператор в России ОАО "Первая грузовая компания" (ПГК) сменило генерального директора, новым руководителем назначен Алексей Винников, сообщила компания.

Предыдущий глава ПГК Олег Романов (возглавил ПГК в августе 2024 г. - ИФ) продолжит работать в компании на позиции первого заместителя генерального директора.

"Основными задачами Алексея Винникова станут укрепление позиций ПГК на рынке грузовых железнодорожных перевозок и формирование стратегии развития компании на ближайшие годы", - сообщает ПГК.

До прихода в ПГК Винников возглавлял железнодорожного оператора ООО "Атлант".

Ранее в апреле источники на транспортном рынке сообщили "Интерфаксу", что Винников вскоре может возглавить ПГК.

ПГК была создана в 2007 году, затем выделена из состава ОАО "РЖД" в рамках реформы. В 2011 году 75% минус две акции приобрела структура Владимира Лисина за 125,5 млрд рублей. В 2012 году, выкупив у РЖД оставшийся пакет за 50 млрд рублей, холдинг Лисина консолидировал 100% оператора.

В ноябре 2023 года ПГК у структур владельца НЛМК Владимира Лисина выкупило АО "Аврора Инвест".

В сентябре 2024 года глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2024 сообщил журналистам, что ВТБ приобрел ПГК. В декабре 2024 года ВТБ вышел из капитала АО "Аврора Инвест", владеющей ПГК. "100% компании, которая изначально рассматривалась как инвестиционный актив, продано с хорошей прибылью для банка. Сделка закрыта. Покупателя мы не раскрываем", - сообщил банк.

В парке ПГК около 90 тыс. единиц подвижного состава, в основном полувагонов и крытых вагонов, а также фитинговых платформ. В рейтинге железнодорожных операторов INFOLine Rail Russia Top по итогам I квартала 2024 года ПГК занимала первое место по объему грузовых перевозок и по величине грузооборота – 29,8 млн тонн и 60 млрд тонно-километров соответственно.