"Автотор" начинает выпуск двух моделей компактных электромобилей Eonyx

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор" приступил к производству двух моделей компактных электромобилей в рамках технологического сотрудничества с партнерами, сообщила пресс-служба предприятия.

Электромобили этой линейки будут доступны на рынке под брендом Eonyx. В настоящее время идет производство опытной партии, прорабатывается технология, инженерные решения для адаптации базовых комплектаций под потенциальные потребности российского рынка.

Новые модели транспортных средств ориентированы на использование в городских службах, сервисах доставки, промышленных территориях, аэропортах.

Во втором квартале 2025 года состоится официальная презентация электрокаров, в рамках которой будут объявлены рекомендованные цены на обе модели.

Первые экземпляры электромобилей производятся на одной из линий в опытно-производственном цехе завода "Автотора".

В 2025 году их выпуск будет налажен на новом заводе, который готовится к запуску в рамках проекта по производству электромобилей и автокомпонентов на основе специнвестконтракта между "Автотором", Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области. В настоящее время завершаются работы по оборудованию и оснащению предприятия.

На этом заводе будет использована роботизированная линия на базе AGV-платформ. Производственные мощности предприятия также будут включать в себя автоматизированную линию сварки и окраски каркасов и панелей кузовов.

Проектная мощность завода составляет до 50 тыс. компактных электромобилей в год.

Автомобили будут оснащаться электродвигателями, инверторами, редукторами, электронными системами, аккумуляторными батареями и другими компонентами, производство которых запускается на новых заводах, созданных на "Автоторе".

Компания также продолжает проект по созданию электромобиля на технологически независимой российской платформе, который создается на базе собственных разработок и инженерных решений, являющихся интеллектуальной собственностью "Автотора". Запуск пилотного производства также планируется в 2025 году. Электромобиль будет представлен на рынке под брендом "Амберавто" модель А1.

В настоящее время ведется комплекс технологических испытаний отдельных узлов и элементов конструкции. Часть работ по инжинирингу и испытаниям проходит на базе Передовой инженерной школы электротранспорта Мосполитех.

"Автотор" выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года включительно предприятие производило модели немецкой BMW, а также южнокорейские Kia и Hyundai (выпуск всех был прекращен в 2022 году). Сейчас группа собирает легковые и коммерческие автомобили китайских брендов - Kaiyi, BAIC, SWM, Foton, Dongfeng Sokon, JMC и Jetour. В 2024 году "Автотор" планировал собрать 80-100 тыс. автомобилей. Но показатели по итогам года компания еще не публиковала.