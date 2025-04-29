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Merck инвестирует $1 млрд в строительство предприятия в Делавэре

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Merck & Co. инвестирует $1 млрд в строительство производственного центра в штате Делавэр.

Как сообщает Merck, на предприятии, в частности, будет производиться препарат Keytruda, применяемый в лечении онкологических заболеваний. На долю этого препарата приходится порядка половины выручки Merck, в прошлом году его продажи составили $29,5 млрд.

Предприятие, как ожидается, в будущем станет центром производства Keytruda для американского рынка, отмечается в сообщении.

Merck рассчитывает ввести завод в эксплуатацию в 2030 году. По оценкам компании, предприятие позволит создать не менее 500 рабочих мест и порядка 4 тыс. на этапе строительства.

Merck Keytruda Делавэр США
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