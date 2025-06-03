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Merck проявляла интерес к покупке швейцарской MoonLake более чем за $3 млрд

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Merck & Co. вела переговоры о покупке швейцарской биотехнологической MoonLake Immunotherapeutics с оценкой более чем в $3 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Merck направила соответствующее предложение о покупке ранее в этом году. Оно было отклонено, но переговоры еще могут возобновиться, говорят источники. Также существует вероятность появления других претендентов на MoonLake.

Консультантами швейцарской компании по вопросам продажи выступают Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Акции MoonLake дорожают на 14,7% в ходе торгов на бирже Nasdaq во вторник.

MoonLake основана в 2021 году бывшим партнером McKinsey Хорхе Сантосом да Силвой и сейчас проводит клинические испытания своего флагманского препарата для лечения суппуративного гидраденита (хронической формы акне) и псориатического артрита.

США Швейцария Merck MoonLake Immunotherapeutic
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