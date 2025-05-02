Chevron сократила чистую прибыль на треть в I квартале

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, в первом квартале сократила чистую прибыль на треть, выручку - на 3%, при этом скорректированная прибыль оказалась чуть лучше прогнозов рынка, а выручка не оправдала ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $3,5 млрд, или $2 в расчете на акцию, по сравнению с $5,5 млрд, или $2,97 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль зафиксирована на уровне $2,18 на акцию.

Выручка снизилась до $47,61 млрд против $48,72 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $2,16 на акцию при выручке в $48,25 млрд.

В сегменте upstream (добыча и разведка) прибыль в минувшем квартале упала до $3,76 млрд с $5,24 млрд, в сегменте downstream (переработка и транспортировка) - до $325 млн с $753 млн.

Добыча Chevron в США выросла до 1,636 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 1,573 млн бнэ/с в первом квартале 2024 года, в остальных странах добыча снизилась до 1,717 млн бнэ/с с 1,773 млн бнэ/с.

Свободный денежный поток в январе-марте составил $1,3 млрд по сравнению с $2,7 млрд годом ранее. Капиталовложения снизились до $3,9 млрд с $4,1 млрд.

Chevron выплатила акционерам $6,9 млрд в течение прошлого квартала в виде выкупа акций и дивидендов.

Котировки акций Chevron снижаются на 2,6% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала года капитализация компании снизилась на 5,9%, до $238 млрд.