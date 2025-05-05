Поиск

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в апреле вырос до 49,3 пункта

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в апреле 2025 года составил 49,3 пункта, поднявшись с мартовского значения 48,2 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Апрельские данные указали на сохраняющееся снижение активности в секторе хотя и замедлившимися темпами. Респонденты объясняли сокращение объемов производства слабостью притока новых заказов.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

Сдержанный спрос клиентов на внутреннем и внешнем рынках (экспортные заказы также сократились) привел к падению общего объема новых заказов. Компании отмечали снижение покупательной способности клиентов и усиление конкуренции.

Темпы инфляции издержек между тем снижались пятый месяц подряд в апреле. По словам респондентов, благоприятные изменения валютного курса привели к умеренному росту цен на импортные ресурсы. Благодаря более сдержанному росту затрат на производство компании снижали темпы повышения отпускных цен в прошлом месяце, чтобы стимулировать новые продажи.

Активность по найму сотрудников снижалась в апреле на фоне слабой загрузки мощностей. Снижение численности работников положило конец трехмесячной последовательности создания рабочих мест, но в целом было незначительным. Объемы невыполненных заказов снижались ускоренными темпами, которые стали самыми быстрыми за два с половиной года.

Закупочная активность компаний сектора выросла впервые за три месяца, однако слабыми темпами. Компании фиксировали дальнейшее снижение как пред-производственных, так и пост-производственных запасов, поскольку они использовались для выпуска.

Респонденты были оптимистичными в отношении перспектив производства на следующие 12 месяцев, несмотря на замедление притока новых заказов. Степень уверенности при этом снизилась по сравнению с мартом. Оптимизм компаний подкреплялся надеждами на более благоприятные условия спроса и планами по расширению ассортимента продукции.

S&P Global
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $59,17 за баррель

Уолл-стрит закрылась в плюсе, S&P 500 выдал самую длинную серию роста более чем за 20 лет

Уолл-стрит закрылась в плюсе, S&P 500 выдал самую длинную серию роста более чем за 20 лет

Новак отметил, что торговые войны будут влиять и на обеспечение спроса на нефть

Восемь стран ОПЕК+ в июне увеличат добычу нефти на 411 тыс. б/с

Восемь стран ОПЕК+ в июне увеличат добычу нефти на 411 тыс. б/с

Источники узнали о планах стран ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 411 тыс. б/с в июне

Источники узнали о планах стран ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 411 тыс. б/с в июне

Трамп предложил увеличить оборонный бюджет до $1,01 трлн в 2026 финансовом году

Трамп предложил увеличить оборонный бюджет до $1,01 трлн в 2026 финансовом году

Встреча восьми стран ОПЕК+ перенесена с 5 на 3 мая

Поставки "Газпрома" на рынок РФ в апреле обновили максимум для этого месяца

Поставки "Газпрома" на рынок РФ в апреле обновили максимум для этого месяца

Фондовые индексы США выросли в четверг на хороших отчетностях Microsoft и Meta

Фондовые индексы США выросли в четверг на хороших отчетностях Microsoft и Meta

Песков заявил, что механизм обязательной продажи валютной выручки будет продлен

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6314 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне129 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов204 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });