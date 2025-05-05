Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в апреле вырос до 49,3 пункта

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в апреле 2025 года составил 49,3 пункта, поднявшись с мартовского значения 48,2 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Апрельские данные указали на сохраняющееся снижение активности в секторе хотя и замедлившимися темпами. Респонденты объясняли сокращение объемов производства слабостью притока новых заказов.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

Сдержанный спрос клиентов на внутреннем и внешнем рынках (экспортные заказы также сократились) привел к падению общего объема новых заказов. Компании отмечали снижение покупательной способности клиентов и усиление конкуренции.

Темпы инфляции издержек между тем снижались пятый месяц подряд в апреле. По словам респондентов, благоприятные изменения валютного курса привели к умеренному росту цен на импортные ресурсы. Благодаря более сдержанному росту затрат на производство компании снижали темпы повышения отпускных цен в прошлом месяце, чтобы стимулировать новые продажи.

Активность по найму сотрудников снижалась в апреле на фоне слабой загрузки мощностей. Снижение численности работников положило конец трехмесячной последовательности создания рабочих мест, но в целом было незначительным. Объемы невыполненных заказов снижались ускоренными темпами, которые стали самыми быстрыми за два с половиной года.

Закупочная активность компаний сектора выросла впервые за три месяца, однако слабыми темпами. Компании фиксировали дальнейшее снижение как пред-производственных, так и пост-производственных запасов, поскольку они использовались для выпуска.

Респонденты были оптимистичными в отношении перспектив производства на следующие 12 месяцев, несмотря на замедление притока новых заказов. Степень уверенности при этом снизилась по сравнению с мартом. Оптимизм компаний подкреплялся надеждами на более благоприятные условия спроса и планами по расширению ассортимента продукции.