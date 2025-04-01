S&P Global сообщила о падении индекса PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте ниже критической отметки

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте 2025 года составил 48,2 пункта, опустившись с февральского значения в 50,2 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Ухудшение операционных условий в секторе было зафиксировано впервые с прошлого сентября и оказалось самым сильным с апреля 2022 года.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

Как говорится в исследовании, в марте завершилась четырехмесячная последовательность расширения производства в обрабатывающих отраслях. Темпы снижения производства стали самыми резкими с июля 2022 года. Основной причиной тому стало сокращение притока новых заказов: новые продажи снижались впервые с прошлого октября темпами, ставшими самыми резкими почти за три года. Фиксировалось снижение как внутреннего, так и внешнего спроса.

Между тем издержки компаний росли сдержанно в марте на фоне замедлившихся темпов инфляции. По словам респондентов, хотя затраты на сырье и продолжали расти, более благоприятный обменный курс валют ограничивал рост цен на импортные товары.

В условиях ослабевшего спроса компании стремились увеличивать объемы новых продажи и устанавливать конкурентоспособные цены на свои товары. Расходы на выпуск продукции продолжали повышаться в прошлом месяце, однако гораздо более медленными темпами. Темпы инфляции отпускных ценах был самыми медленным за два года.

Несмотря на сложные условия спроса, компании сохраняли оптимизм в отношении перспектив производства на ближайшие 12 месяцев. Деловая уверенность респондентов подкреплялась планируемыми инвестициями в разработку новых продуктов и рекламу. Более того, уровень позитивных настроений оказался самым высоким за четыре месяца. На этом фоне компании продолжали нанимать новых работников в марте. Темпы создания рабочих мест были незначительными, но стали вторыми по скорости с августа прошлого года.

Увеличение численности сотрудников и сокращение новых заказов привели к резкому снижению объемов невыполненных работ. Это падение стало самым резким с февраля 2024 года. Закупки сырья снижалась в марте, компании использовали имеющиеся свои запасы для выполнения заказов: падение закупочной активности было самым резким с августа 2022 года.