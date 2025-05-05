Продажи автомобилей в США в апреле значительно выросли перед введением пошлин

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Многие крупные автопроизводители существенно нарастили продажи в США в апреле, поскольку потребители спешили приобрести новые автомобили перед возможным повышением цен после введения импортных пошлин, сообщает CNBC.

Так, американская Ford Motor увеличила продажи на 16% относительно апреля прошлого года, японская Toyota - на 10%, южнокорейская Hyundai - на 19%, ее "дочка" Kia, которая работает в США отдельно, - на 14%.

General Motors публикует данные о поставках на квартальной основе, но на прошлой неделе компания подтвердила, что в прошлом месяце рост составил 20%.

"Результаты апреля определялись перспективой будущего повышения цен на автомобили из-за пошлин", - полагает глава подразделения данных и аналитики J.D. Power Томас Кинг.

Однако такая ситуация не может длиться долго. Главный экономист Cox Automotive Джонатан Смоук отмечает, что в конце апреля спрос начал ослабевать из-за сокращения запасов автомобилей и повышения цен на волне потребительского ажиотажа. "Экономика и автомобильный рынок переходят к миру с более высокими импортными пошлинами", - отметил он.