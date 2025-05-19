"КАМАЗ" ждет падения рынка тяжелых грузовиков в РФ в 2025 году до 60-70 тыс. шт.

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок тяжелых грузовиков возвращается к более привычным показателям после перегрева предыдущих лет и в 2025 году упадет до 60-70 тысяч единиц, сообщила пресс-служба ПАО "КАМАЗ".

"Маркетологи "КАМАЗа" прогнозируют, что рынок тяжелых грузовиков России по итогам 2025 года составит от 60 тыс. до 70 тыс. единиц в зависимости от ситуации в экономике и банковской сфере страны. Тем самым он возвращается к своим многолетним показателям, которые в среднем составляют 71 тысяча грузовиков в год", - говорится в пресс-релизе компании.

По данным "Автостата", российский рынок тяжелых грузовиков в 2024 году составил 102 тыс. шт. Таким образом, "КАМАЗ" предполагает его снижение в этом году на 30-40%. Ситуацию на рынке грузовиков в компании характеризуют как "холодный душ после перегрева", отмечая двукратное падение рынка по итогам 4 месяцев и почти 60-процентное – в апреле.

Вместе с тем компания отмечает, что "остается безусловным лидером российского рынка тяжелых грузовиков полной массой свыше 14 тонн".

"В апреле 2025 года поставлено на учет 1,422 тыс. грузовиков "КАМАЗ", что составило 33% от всех регистраций в России. Ближайший конкурент реализовал лишь 549 грузовиков. По итогам 4 месяцев 2025 года доля "КАМАЗа" составляет 30%. К аналогичному периоду прошлого года она увеличилась в полтора раза с 18%. На учет в течение 2025 года встало 5,63 тыс. грузовиков "КАМАЗ", что также значительно превышает регистрации у ближайших конкурентов", - говорится в сообщении автопроизводителя.