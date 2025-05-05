Объем торгов Мосбиржи в апреле вырос на 16,7% г/г до 145,8 трлн рублей

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в апреле 2025 года увеличился по сравнению с апрелем 2024 года на 16,7% до 145,8 трлн рублей со 125 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с мартом 2025 года объем торгов сократился на 2,2% со 149 трлн рублей.

Объем торгов в январе-апреле 2025 года составил 532,2 трлн рублей, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года (468,7 трлн рублей).