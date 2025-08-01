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Объем торгов "Мосбиржи" в июле вырос на 16% г/г, до 149 трлн рублей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в июле 2025 года увеличился по сравнению с июлем 2024 года на 16,4%, до 149 трлн рублей со 128 трлн рублей, сообщила биржа.

По сравнению с июнем 2025 года объем торгов вырос на 18,3%, со 125,9 трлн рублей.

Объем торгов в январе-июле 2025 года составил 922,237 трлн рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года (838,032 трлн рублей).

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в июле 2025 года (в млрд рублей) и его динамика в сравнении с июнем 2025 года и июлем 2024 года:

июль 2025июнь 2025июль 2024м/мг/г
Кол-во рабочих дней312723
ФОНДОВЫЙ РЫНОК7 3916 1186 09320,81%21,3%
Рынок акций, ДР и паев3 1962 622323421,9%-1,18%
Вторичные торги3 1872 619285521,69%11,63%
акции российских эмитентов2 5402 145250418,4%1,44%
паи и ETF и прочие долевые инструменты64747435036,5%84,86%
Рынок облигаций4 1963 4962 85920,02%46,77%
Вторичные торги1 8821 64979914,13%135,5%
ОФЗ/ОБР9359193431,74%172,6%
прочие облигации94772945729,9%107,2%
Размещения/Выкуп2 3141 847206025,29%12,33%
ОФЗ/ОБР68455816622,58%312,05%
прочие облигации - кроме однодневных1 22194879528,8%53,58%
прочие облигации - однодневные409340109920,29%-62,78%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК116 49798 05896 33018,8%20,94%
Операции РЕПО112 28293 79978 04519,7%43,87%
РЕПО без ЦК5 8353 155356984,9%63,49%
РЕПО с ЦК54 79644 24640 52523,84%35,22%
РЕПО с ЦК с КСУ50 82343 08431 88417,96%59,4%
РЕПО с СУО в НРД8293 3152 066-74,99%-59,87%
Депозиты и кредиты4 2144 25818 286-1,03%-76,96%
СРОЧНЫЙ РЫНОК10 06410 2056 688-1,38%50,48%
Фьючерсы9 8359 9916 437-1,56%52,79%
Опционы2302142517,48%-8,37%
Прочие рынки15 08611 55318 88330,58%-20,1%
ВСЕГО149 039125 934127 99418,35%16,44%

Московская биржа
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