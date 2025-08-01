Объем торгов "Мосбиржи" в июле вырос на 16% г/г, до 149 трлн рублей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в июле 2025 года увеличился по сравнению с июлем 2024 года на 16,4%, до 149 трлн рублей со 128 трлн рублей, сообщила биржа.

По сравнению с июнем 2025 года объем торгов вырос на 18,3%, со 125,9 трлн рублей.

Объем торгов в январе-июле 2025 года составил 922,237 трлн рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года (838,032 трлн рублей).

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в июле 2025 года (в млрд рублей) и его динамика в сравнении с июнем 2025 года и июлем 2024 года: