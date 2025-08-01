Объем торгов "Мосбиржи" в июле вырос на 16% г/г, до 149 трлн рублей
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в июле 2025 года увеличился по сравнению с июлем 2024 года на 16,4%, до 149 трлн рублей со 128 трлн рублей, сообщила биржа.
По сравнению с июнем 2025 года объем торгов вырос на 18,3%, со 125,9 трлн рублей.
Объем торгов в январе-июле 2025 года составил 922,237 трлн рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года (838,032 трлн рублей).
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в июле 2025 года (в млрд рублей) и его динамика в сравнении с июнем 2025 года и июлем 2024 года:
|июль 2025
|июнь 2025
|июль 2024
|м/м
|г/г
|Кол-во рабочих дней
|31
|27
|23
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|7 391
|6 118
|6 093
|20,81%
|21,3%
|Рынок акций, ДР и паев
|3 196
|2 622
|3234
|21,9%
|-1,18%
|Вторичные торги
|3 187
|2 619
|2855
|21,69%
|11,63%
|акции российских эмитентов
|2 540
|2 145
|2504
|18,4%
|1,44%
|паи и ETF и прочие долевые инструменты
|647
|474
|350
|36,5%
|84,86%
|Рынок облигаций
|4 196
|3 496
|2 859
|20,02%
|46,77%
|Вторичные торги
|1 882
|1 649
|799
|14,13%
|135,5%
|ОФЗ/ОБР
|935
|919
|343
|1,74%
|172,6%
|прочие облигации
|947
|729
|457
|29,9%
|107,2%
|Размещения/Выкуп
|2 314
|1 847
|2060
|25,29%
|12,33%
|ОФЗ/ОБР
|684
|558
|166
|22,58%
|312,05%
|прочие облигации - кроме однодневных
|1 221
|948
|795
|28,8%
|53,58%
|прочие облигации - однодневные
|409
|340
|1099
|20,29%
|-62,78%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|116 497
|98 058
|96 330
|18,8%
|20,94%
|Операции РЕПО
|112 282
|93 799
|78 045
|19,7%
|43,87%
|РЕПО без ЦК
|5 835
|3 155
|3569
|84,9%
|63,49%
|РЕПО с ЦК
|54 796
|44 246
|40 525
|23,84%
|35,22%
|РЕПО с ЦК с КСУ
|50 823
|43 084
|31 884
|17,96%
|59,4%
|РЕПО с СУО в НРД
|829
|3 315
|2 066
|-74,99%
|-59,87%
|Депозиты и кредиты
|4 214
|4 258
|18 286
|-1,03%
|-76,96%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|10 064
|10 205
|6 688
|-1,38%
|50,48%
|Фьючерсы
|9 835
|9 991
|6 437
|-1,56%
|52,79%
|Опционы
|230
|214
|251
|7,48%
|-8,37%
|Прочие рынки
|15 086
|11 553
|18 883
|30,58%
|-20,1%
|ВСЕГО
|149 039
|125 934
|127 994
|18,35%
|16,44%