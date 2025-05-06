Ford в I квартале сократил выручку на 5%, лучше прогноза

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor в первом квартале 2025 года сократил чистую прибыль и выручку, а также отозвал годовой прогноз на фоне неопределенности вокруг импортных пошлин.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в январе-марте снизилась на 5% в годовом выражении и составила $40,7 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали этот показатель на уровне $38,2 млрд.

Чистая прибыль в минувшем квартале составила $471 млн, или 12 центов в расчете на акцию, по сравнению с $1,33 млрд, или 33 центами на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль понизилась до 14 центов на акцию с 49 центов. Эксперты прогнозировали показатель на уровне 2 центов на акцию.

Квартальные продажи автомобилей сократились на 7%, до 971 тыс. машин.

Ford отозвал прогноз на 2025 год из-за "существенных отраслевых рисков, которые могут оказать значительное влияние на финансовые показатели, что делает годовой прогноз проблематичным с учетом потенциального масштаба последствий".

Предыдущий прогноз предусматривал, что скорректированный показатель EBIT компании в текущем году составит $7-8,5 млрд, скорректированный свободный денежный поток - $3,5-4,5 млрд, капиталовложения - $8-9 млрд.

Котировки акций Ford на дополнительных торгах в понедельник снизились на 2,5%. Капитализация автокомпании с начала года увеличилась на 2,7%, до $40,4 млрд, в то время как фондовый индекс S&P 500 за этот период потерял 3,9%.