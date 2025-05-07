Geely хочет выкупить все акции производителя электромобилей Zeekr, вывести их с рынка

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Китайская Geely Automobile Holdings планирует выкупить все акции производителя электромобилей Zeekr Intelligent Technology Holding Ltd. и взять компанию под полный контроль.

На данный момент Geely владеет 65,7% акций Zeekr и в случае приобретения оставшейся доли планирует вывести бумаги компании с NYSE.

Как говорится в сообщении Geely, она предлагает $2,566 за акцию, или $25,66 за ADS Zeekr, что предусматривает премию в 13,6% к их стоимости на закрытие рынка во вторник.

Бумаги Zeekr прибавляют 10,7% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года капитализация компании снизилась на 20,4% на фоне неопределенности в отношении торговых пошлин и составляет более $5,7 млрд.

Zeekr была выделена из Geely в марте 2021 года. В прошлом году компания провела IPO, а также была объединена с другим брендом электромобилей в рамках группы Geely - Lynk & Co.