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Запасы нефти в США снизились на 2,03 млн баррелей, сильнее прогнозов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,032 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики страны.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 2 мая, выросли на 188 тысяч баррелей, дистиллятов - снизились на 1,107 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 тысячи баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 740 тысяч баррелей. Неделей ранее показатель вырос на 682 тысячи баррелей.

Йй ак

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