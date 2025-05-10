Россия и Вьетнам договорились обеспечить строительство АЭС в стране

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Россия и Вьетнам договорились подписать межправсоглашения о строительстве атомной станции на территории Вьетнама, сообщается в совместной декларации "Об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе", размещенной на сайте Кремля.

"Согласились в сжатые сроки провести переговоры и подписать межправительственные соглашения о строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама с применением передовых технологий при строгом соблюдении норм ядерной и радиационной безопасности и в интересах обеспечения социально-экономического развития", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны "подтверждают важность активизации сотрудничества по проекту строительства на территории Вьетнама Центра ядерной науки и технологий" и "подчеркивают необходимость продвижения кооперации в области возобновляемой и "чистой" энергетики", отмечается в декларации.

Госкорпорация "Росатом" подписала "дорожную карту" по развитию мирного атома во Вьетнаме до 2030 г. В своем заявлении президент РФ Владимир Путин также сообщил, что компании из России заинтересованы в сооружении и модернизации объектов гидрогенерации во Вьетнаме.

Как сообщалось, "Росатом" готов предложить Вьетнаму строительство двух блоков ВВЭР-1200. Как пояснял ранее глава российской госкопорации Алексей Лихачев, страна решила вернуться к проекту АЭС "Ниньтхуан-1", по которому остановила работу в 2016 году.

В январе этого года АО "Росатом энергетические проекты" (РЭП, структура "Росатома", занимающаяся продвижением энергопроектов за рубежом) и Электроэнергетическая корпорация Вьетнама (Vietnam Electricity, EVN) также подписали меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в сфере атомной энергетики.