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РФ получила право на поставки манной крупы и ржаной муки в Китай

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Китай разрешил поставки российской манной крупы и ржаной муки на свой рынок.

Как сообщает Россельхознадзор, это предусмотрено протоколами о соблюдении инспекционных и карантинных требований к этой продукции, которые были подписаны между российской службой и Главным таможенным управлением КНР в рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"С учетом ёмкости китайского рынка открытие этого экспортного направления послужит существенным драйвером для дальнейшего развития поставок российских продуктов переработки зерна", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор напоминает, что в соответствии с требованиями китайской стороны участникам зернового рынка необходимо выполнить ряд условий, основные из которых фитосанитарный мониторинг мест выращивания и хранения пшеницы и ржи, регистрация производителей в китайской системе "Одно окно" (CIFER).

Россельхознадзор Китай
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