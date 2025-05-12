Поиск

Nissan уволит около 20 тысяч сотрудников

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. планирует уволить порядка 20 тыс. сотрудников, или 15% глобального штата, в рамках реструктуризации бизнеса.

В ноябре компания объявила об увольнении 9 тыс. человек. Сейчас Nissan намерена сократить еще порядка 11 тыс. сотрудников, сообщает NHK со ссылкой на информированные источники.

Представители Nissan не ответили на запрос Bloomberg о комментарии.

Ранее компания обнародовала прогноз, согласно которому ее убыток в прошлом финансовом году, завершившемся в марте, может достичь 750 млрд иен ($5,1 млрд). Годовая отчетность будет опубликована 13 мая.

Акции Nissan подорожали на 0,7% в понедельник. С начала года капитализация компании упала на 27,8%.

Nissan
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Индия открывает аэропорты на границе с Пакистаном

США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней

В Россию 13 мая приедет премьер-министр Малайзии

В Россию 13 мая приедет премьер-министр Малайзии

Польша решила закрыть генконсульство РФ в Кракове

Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске

Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 мая

Dow Jones и S&P завершили торги в пятницу снижением, Nasdaq почти не изменился

Трамп сообщил об освобождении американского заложника ХАМАС

Трамп сообщил об освобождении американского заложника ХАМАС

Глава Минфина США заявил о прогрессе по итогам торговых переговоров с КНР

Глава Минфина США заявил о прогрессе по итогам торговых переговоров с КНР

Трамп заявил, что Украине нужно согласиться на переговоры с РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6360 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне188 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });