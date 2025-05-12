Nissan уволит около 20 тысяч сотрудников

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. планирует уволить порядка 20 тыс. сотрудников, или 15% глобального штата, в рамках реструктуризации бизнеса.

В ноябре компания объявила об увольнении 9 тыс. человек. Сейчас Nissan намерена сократить еще порядка 11 тыс. сотрудников, сообщает NHK со ссылкой на информированные источники.

Представители Nissan не ответили на запрос Bloomberg о комментарии.

Ранее компания обнародовала прогноз, согласно которому ее убыток в прошлом финансовом году, завершившемся в марте, может достичь 750 млрд иен ($5,1 млрд). Годовая отчетность будет опубликована 13 мая.

Акции Nissan подорожали на 0,7% в понедельник. С начала года капитализация компании упала на 27,8%.