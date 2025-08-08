Перестраховщик Munich Re во II квартале увеличил чистую прибыль на 30%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Германская Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re), одна из крупнейших перестраховочных компаний мира, во втором квартале увеличила чистую прибыль на 30%, подтвердила годовой прогноз.

Как сообщается в отчетности, чистая прибыль в апреле-июне 2025 года составила 2,085 млрд евро по сравнению с 1,6 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Выручка от продажи страховых контрактов сократилась на 1,2% - до 14,775 млрд евро.

Средняя рентабельность капитала (ROE) перестраховщика на конец июня составляла 25,5% против 20,2% годом ранее.

В первом полугодии чистая прибыль опустилась до 3,178 млрд евро с 3,715 млрд евро годом ранее, выручка выросла на 1,9% и достигла 30,586 млрд евро.

Munich Re по-прежнему планирует по итогам 2025 года получить прибыль в размере около 6 млрд евро. При этом прогноз для выручки был понижен до 62 млрд евро с ожидавшихся ранее 64 млрд евро.

Котировки акций Munich Re падают на 7,2% в ходе торгов в пятницу. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 15,6% (до 79,4 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX прибавил 21,3%.