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Samsung планирует купить германскую FlaktGroup за $1,5-2 млрд

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Южнокорейская Samsung Electronics Co. близка к соглашению о покупке германской компании FlaktGroup Holding GmbH, выпускающей системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC), сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, сумма сделки составит от $1,5 млрд до $2 млрд. Покупка может стать крупнейшей зарубежной сделкой для Samsung за восемь лет.

FlaktGroup была образована в 2016 году, когда инвестиционная компания Triton Investments Advisers LLP приобрела Flakt Woods Group и объединила ее с DencoHappel. Компания разрабатывает и производит системы HVAC для офисных и жилых зданий, а также решения для охлаждения центров обработки данных (ЦОД). Последний сегмент представляет особый интерес с учетом активного строительства новых ЦОД, поддерживающих технологии искусственного интеллекта.

Мировой рынок решений в сфере HVAC может вырасти до $545,4 млрд к 2034 году по сравнению с $310,6 млрд в 2024 году, по оценке Global Market Insights. Среднегодовые темпы роста в сегменте ЦОД могут составить 20-30%.

С начала 2025 года капитализация Samsung выросла на 7%, тогда как южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавил 8,7%.

Samsung Samsung Electronics FlaktGroup Южная Корея Германия
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