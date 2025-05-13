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Международные резервы РФ с 25 апреля по 2 мая увеличились на $2,4 млрд

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 2 мая составили $680,2 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 25 апреля международные резервы равнялись $677,8 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $2,4 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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