Международные резервы России с 2 по 9 мая увеличились на $7,1 млрд

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 9 мая составили $687,3 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 2 мая международные резервы равнялись $680,2 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $7,1 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.