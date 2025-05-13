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Программа льготного автокредитования расширена на многодетные семьи

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Программа льготного автокредитования с 13 мая расширена на семьи, имеющие трех и более детей. Как сообщил Минпромторг РФ, скидка по подпрограмме "Семейный автомобиль" составит 10% от стоимости автомобиля.

По условиям действующей программы льготного автокредитования базовая скидка составляет 20% (для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%) от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (при покупке электромобилей - 30%). Программа сейчас действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников военной операции и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также для семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах ДФО.

"По условиям подпрограммы "Семейный автомобиль", которая начала действовать во всех остальных федеральных округах, многодетным семьям (трое и более детей) будет предоставляться скидка в размере 10% от стоимости автомобиля", - отметили в пресс-службе Минпромторга.

Кроме того, в программу включены специальные условия для участников СВО, получивших ранения: скидка на автомобили с ручным управлением для таких граждан на территории всей страны составит 40%.

О том, что правительством дано поручение по расширению программы льготных автокредитов, в апреле сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Он отмечал, что поручение связано со снижением спроса на авторынке и скоплением автомобилей на стоках. "Конечно, ситуация с точки зрения автокредитования, она существенно отличается от того, что мы наблюдали в прошлом году. Тем не менее, сейчас даны поручения Дениса Валентиновича Мантурова (первый вице-премьер - ИФ) по расширению программы льготного кредитования. Мы надеемся, что это даст какой-то позитивный эффект, и мы все-таки сможем несколько ситуацию улучшить. Конечно, рекордов прошлого года мы, наверное, ставить уже не будем, потому что стоки давят на рынок, но уверен, что этот сложный период мы сможем преодолеть", - говорил он журналистам.

Как сообщалось, общий объем финансирования программ льготного автокредитования и лизинга в РФ в 2025 году запланирован на уровне более 60 млрд рублей, в том числе 36 млрд рублей на льготное автокредитование и 27 млрд рублей – на льготный лизинг. В 2024 году эти программы были профинансированы почти на 45 млрд руб., в том числе на льготные автокредиты было направлено 26 млрд рублей, на лизинг – около 19 млрд рублей.

В 2025 году под условия программы подпадают автомобили с ДВС стоимостью до 2 млн рублей, набирающие не менее 2000 баллов за локализацию в соответствии с 719-м постановлением правительства РФ (устанавливает критерии "российскости" промпродукции). Кроме того, в рамках программы льготного автокредитования все категории заёмщиков могут приобрести электромобили и последовательные гибриды, произведенные на территории РФ, со скидкой 35% (но не более 925 тыс. рублей).

Минпромторг
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