Программы господдержки за 4 месяца стимулировали продажу в России 55 тысяч машин

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Программы господдержки спроса в автопроме, включая льготное автокредитование и льготный лизинг, стимулировали реализацию 55 тысяч новых автомобилей за 4 месяца 2025 года, сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Тигран Парсаданян в Совете Федерации в четверг.

"За счет всех наших льготных мер в течение января-апреля текущего года мы уже поддержали продажи порядка 55 тысяч автомобилей, предоставив скидки на 15 млрд рублей. Более 40 тысяч из общего числа проданных автомобилей - это наш высоколокализованный бренд Lada", - сообщил он, выступая по видеосвязи на круглом столе по вопросам автопрома.

Чиновник напомнил, что российский авторынок сейчас падает. По оценке Минпромторга, общие продажи автотехники в России, включая легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы, по итогам 4 месяцев 2025 года снизились на 27%, до 404 тысяч штук. В апреле авторынок показал некоторое оживление, увеличившись к марту на четверть, до 116,8 тысячи штук. Падение год к году в апреле, как и по итогам 4 месяцев, достигло 27%.

"Хотя в апреле была неплохая тенденция - апрель у нас был больше марта - в мае, скорее всего, (помесячная - ИФ) положительная динамика вряд ли будет продолжаться", - сказал Парсаданян, отметив, что продажи российских марок снижаются не так сильно, как реализация импортных.

"Важно учитывать, что в прошлом году динамика рынка существенно превысила целевые значения, и фактически в этом году происходит некая коррекция. Но даже в этих условиях наши автозаводы стараются сохранять объемы производства. У нас уже порядка 300 тысяч автомобилей в этом году произведено. Это даже чуть больше, чем в прошлом году", - добавил глава департамента Минпромторга.