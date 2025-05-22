Поиск

Программы господдержки за 4 месяца стимулировали продажу в России 55 тысяч машин

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Программы господдержки спроса в автопроме, включая льготное автокредитование и льготный лизинг, стимулировали реализацию 55 тысяч новых автомобилей за 4 месяца 2025 года, сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Тигран Парсаданян в Совете Федерации в четверг.

"За счет всех наших льготных мер в течение января-апреля текущего года мы уже поддержали продажи порядка 55 тысяч автомобилей, предоставив скидки на 15 млрд рублей. Более 40 тысяч из общего числа проданных автомобилей - это наш высоколокализованный бренд Lada", - сообщил он, выступая по видеосвязи на круглом столе по вопросам автопрома.

Чиновник напомнил, что российский авторынок сейчас падает. По оценке Минпромторга, общие продажи автотехники в России, включая легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы, по итогам 4 месяцев 2025 года снизились на 27%, до 404 тысяч штук. В апреле авторынок показал некоторое оживление, увеличившись к марту на четверть, до 116,8 тысячи штук. Падение год к году в апреле, как и по итогам 4 месяцев, достигло 27%.

"Хотя в апреле была неплохая тенденция - апрель у нас был больше марта - в мае, скорее всего, (помесячная - ИФ) положительная динамика вряд ли будет продолжаться", - сказал Парсаданян, отметив, что продажи российских марок снижаются не так сильно, как реализация импортных.

"Важно учитывать, что в прошлом году динамика рынка существенно превысила целевые значения, и фактически в этом году происходит некая коррекция. Но даже в этих условиях наши автозаводы стараются сохранять объемы производства. У нас уже порядка 300 тысяч автомобилей в этом году произведено. Это даже чуть больше, чем в прошлом году", - добавил глава департамента Минпромторга.

Lada Минпромторг Тигран Парсаданян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

С вечера 20 мая до утра 22 мая сбиты 485 дронов над регионами РФ и Черным морем

Крикалев назначен спецпредставителем президента РФ по сотрудничеству в космосе

"КАМАЗ" снизил прогноз рынка тяжелых грузовиков в 2025 году с 80 тысяч до 45 тысяч

Росрыболовство предложило продлить коммерческий запрет на вылов осетров в Каспийском море

Росрыболовство предложило продлить коммерческий запрет на вылов осетров в Каспийском море

В "Домодедово" отменили ограничения на взлеты и посадки

Минсельхоз заявил, что рост цен на овощи определяют импортные продукты

Разлив мазута в Керченском проливе

Мэрия Анапы в 2,6 раза увеличила требования к владельцам танкеров за ликвидацию разлива мазута

Мэрия Анапы в 2,6 раза увеличила требования к владельцам танкеров за ликвидацию разлива мазута

В Курской области дрон атаковал автомобильный мост

Собянин сообщил об отражении атаки еще трех БПЛА, летевших на Москву

Собянин сообщил, что сбиты еще два БПЛА, летевшие на Москву

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2269 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе406 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6407 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });