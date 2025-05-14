"Кузбассразрезуголь" приобрел разрез "Инвест-Углесбыт" в Кемеровской области

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" получило 100% ООО "Инвест-Углесбыт" (Кемеровская область, ведет добычу коксующегося угля открытым способом).

Согласно ЕГРЮЛ, соответствующие изменения произошли 13 мая.

Ранее "Инвест-Углесбыт" принадлежал ООО "Разрез Южный" (Кемеровская область), 75% которого владеет МК ООО "Прогресс" (Калининград), еще 25% – гендиректор "Разреза Южный" Александр Савицкий.

По данным официального сайта "Инвест-Углесбыта", в 2023 году компания добыла и реализовала 1,3 млн тонн угля, данные о результатах работы за 2024 год не раскрываются. Плановая производственная мощность – до 3,5 млн тонн угля в год.

Предприятие ведет добычу на участках "Акташский" и "Акташский-2", которые расположены на территории г. Киселёвска, балансовые запасы угля превышают 46 млн тонн. На предприятии, согласно данным сайта, работает более 700 человек.

"Кузбассразрезуголь" – одна из старейших компаний по открытой добыче угля в России, ведет разработку каменноугольных месторождений на территории Кемеровской области.